30 Ocak 2022, Pazar
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Boynu kırık cam şişesiyle kesildi! Otel odasındaki dehşet sırrını koruyor
Ümraniye'de bir otel odasında Kırgızistan uyruklu Perizat T. boynu kesilmiş yaralı halde bulundu. Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Kadının boynunu kırık cam parçasıyla kestiği öne sürülen Kadir T. gözaltına alındı. Kadir T., savcılık ifadesinde Perizat T.'nin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.