10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Böyle skandal görülmedi! Havayolu çalışanları yolcuların eşyasını çaldı
Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketinde büyük skandal. Yurt içi ve yurt dışında toplam 125 bölgeye uçan hava yolu firmasının çalışanları, müşterilerinin eşyalarını çalıyor. Akıllara durgunluk veren olayı "sinyal" cihazı ortaya çıkardı.