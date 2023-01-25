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Böyle pişkin hırsızlık görülmedi! Önce tatlıları alıp paket yaptılar sonra kasadaki paraları alıp gittiler

İHA
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Giriş: 25.01.2023 14:26
Aydın’ın Efeler ilçesinde gece yarısı bir pastaneye giren küçük yaştaki 2 çocuk hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Önce tatlıları yiyen hırsızlar, daha sonra ise tatlılardan paket yapıp, kasada bulunan bir miktar parayı alarak, pastaneden ayrıldı. İş yeri sahibi Ayhan Kalay, iş yerine girenlerin çocuk olduğunu görünce şaşırdığını ifade ederek “Keşke gelip isteselerdi ben onlara tatlı verirdim” dedi.
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