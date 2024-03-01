01 Mart 2024, Cuma
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Böyle kovalamaca görülmedi...Polisi görünce geri vitese taktı, son sürat kaçmaya çalıştı
Bursa’da uygulama noktası kuran trafik ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermezken, denetim noktasını gören bir sürücü, İstanbul yolunda geri vitese takıp son sürat kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, kovalamaca neticesi yakalanan sürücü ‘Neden kaçtınız?’ sorusuna ‘Alkollüydüm, o yüzden kaçtım’ dedi.