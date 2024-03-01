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Böyle kovalamaca görülmedi...Polisi görünce geri vitese taktı, son sürat kaçmaya çalıştı

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Giriş: 01.03.2024 12:41
Bursa’da uygulama noktası kuran trafik ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermezken, denetim noktasını gören bir sürücü, İstanbul yolunda geri vitese takıp son sürat kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, kovalamaca neticesi yakalanan sürücü ‘Neden kaçtınız?’ sorusuna ‘Alkollüydüm, o yüzden kaçtım’ dedi.
Böyle kovalamaca görülmedi...Polisi görünce geri vitese taktı
Böyle kovalamaca görülmedi...Polisi görünce geri vitese taktı
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