16 Eylül 2025, Salı
Böyle kiracı düşman başına! Temizle temizle bitmiyor
Kiraya verdikleri evlerini talan edilmiş halde bulan Balcı ailesinin kabusu hala devam ediyor. 4 yıl önce evlerine taşınan kiracıları evi çürümüş eşyayla doldurmuştu. Temizlikçi bile bulamayan aile gece gündüz çalışarak evlerini toparlamaya çalışıyor. Eski kiracıları da yeniden o eve girmeye çalışıyor.