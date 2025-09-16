Böyle kiracı düşman başına! Temizle temizle bitmiyor

Kiraya verdikleri evlerini talan edilmiş halde bulan Balcı ailesinin kabusu hala devam ediyor. 4 yıl önce evlerine taşınan kiracıları evi çürümüş eşyayla doldurmuştu. Temizlikçi bile bulamayan aile gece gündüz çalışarak evlerini toparlamaya çalışıyor. Eski kiracıları da yeniden o eve girmeye çalışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN