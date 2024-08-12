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Böyle baba olmaz olsun! Öfkelendiği çocuğa yaptığı o hareketle tepki çekti: Gözaltına alındı

Böyle baba olmaz olsun! Öfkelendiği çocuğa yaptığı o hareketle tepki çekti: Gözaltına alındı

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 21:46
Konya'da kayda geçen görüntüler "pes" dedirtti. Düğün salonunda yaşanan olayda yanlarından uzaklaşan çocuğunu bir süre arayan ve bulduktan sonra öfkelenen baba evladını havaya kaldırıp yere attı. Görenleri dehşete düşüren o anlar anbean kameraya yansırken vicdansız babanın gözaltına alındığı öğrenildi.
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Öfkelendiği çocuğa yaptığı o hareketle tepki çekti!
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