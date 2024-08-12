Böyle baba olmaz olsun! Öfkelendiği çocuğa yaptığı o hareketle tepki çekti: Gözaltına alındı

Konya'da kayda geçen görüntüler "pes" dedirtti. Düğün salonunda yaşanan olayda yanlarından uzaklaşan çocuğunu bir süre arayan ve bulduktan sonra öfkelenen baba evladını havaya kaldırıp yere attı. Görenleri dehşete düşüren o anlar anbean kameraya yansırken vicdansız babanın gözaltına alındığı öğrenildi.

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