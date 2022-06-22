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Böyle alışveriş kaldı mı! Bunu ilk kez göreceksiniz

AA
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Giriş: 22.06.2022 12:00
Kırklareli'nin Armağan köyündeki çilek ve sebze tarlasından alışveriş, güven esasıyla yapılıyor. Görenleri şaşkına çeviren olayın detayları yürekleri ısıttı.
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