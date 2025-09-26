26 Eylül 2025, Cuma
Boyasız kasisler gece karanlığında sürücülerin kabusu oldu: Fark edemeyen sanayinin yolunu tuttu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç sürücülerinin hız yapmamaları amacıyla konulan kasisler boyanmayınca, araç sürücülerinin kabusu oldu. Kasisi fark etmeyip hızlı gelen sürücüler, zarar gören araçlarını çekiciyle sanayiye götürmek zorunda kaldı. Yaşanan olaylar sonrası kasislerde boyama ve düzenleme gerçekleştirildi.