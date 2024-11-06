06 Kasım 2024, Çarşamba
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Botanik bahçede 400’ün üzerinde ağacı barındırıyor

Botanik bahçede 400’ün üzerinde ağacı barındırıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 12:16
Kahramanmaraş’ta yüzlerce ağaç çeşidine ev sahipliği yapan Kapıçam Tabiat Parkı, vatandaşların ilgisini çekiyor. 4 mevsim farklı bir renge bürünen bahçe sonbaharın gelmesiyle ağaçlardaki renk cümbüşü görsel şölen oluşturuyor.
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