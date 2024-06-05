Bosna Hersek’in asırlık lezzetleri

Böreği, mantısı, süt helvası ve kavurması... Bosna Hersek sofralarının vazgeçilmezi olan ve ünü ülke sınırlarını aşan bu lezzetler yıllardır başkent Ankara'da yaşatılmaya devam ediyor. O enfes lezzetler nasıl yapılıyor? Püf noktaları neler? Detaylar haberimizde...

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