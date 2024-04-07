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Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

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Giriş: 07.04.2024 18:46
Samsun’un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki adam boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ile koca hastanede tedavi altına alındı.
Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı
Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı
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