Boşanma isteğine sessiz kalan koca kusurlu! Yargıtay önceki kararı bozdu

Adana'da bir boşanma davasında evliliğinden pişman olan ve evi terk eden kadın ağır kusurlu bulundu. Yargıtay ise erkeği, eşinin eylemlerine karşı sessiz kaldığı için yarı yarıya kusurlu buldu.

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