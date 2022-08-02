02 Ağustos 2022, Salı
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Boşanma davasında köpeğe nafaka
İstanbul'da bir boşanma davasında bull terrier cinsi köpek ilk defa nafaka konusu oldu. Eda Tezsezen ve Serhan Çelik anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme köpeğin velayetinin Eda Tezsezen'de kalmasına, Serhan Çelik'in ise köpeğin bakım masrafı için aylık 250 TL nafaka ödemesine karar verdi.