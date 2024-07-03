Boşanma aşamasındaki koca cinnet geçirdi! Gözünü kırpmadan eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli adam olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı kadının ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu bildirilirken çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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