30 Ekim 2024, Çarşamba
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Boşanma aşamasındaki karısını kaçırmak istedi

Boşanma aşamasındaki karısını kaçırmak istedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 15:24
Güncelleme:30.10.2024 15:24
Adana'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında kaçırmak istedi. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
Boşanma aşamasındaki karısını kaçırmak istedi
Boşanma aşamasındaki karısını kaçırmak istedi
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