22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde tabanca ile intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde tabanca ile intihar etti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 14:34
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi, Aksaray 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Erhan Sezer boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Sezer, eşiyle tartıştıktan sonra tabanca ile havaya 2 el ateş etti. Ardından silahı kafasına doğrultup tetiğe  basan Sezer kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan Sezer'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
Boşanma aşamasındaki eşinin kapısında intihar etti
Boşanma aşamasındaki eşinin kapısında intihar etti
İşkenceyi kaydedip sosyal medyadan yayınladılar!
İşkenceyi kaydedip sosyal medyadan yayınladılar!
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
2023 asgari ücreti açıklanıyor
2023 asgari ücreti açıklanıyor
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada!
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada!
2023 asgari ücret zammı...
2023 asgari ücret zammı...
Yenge katilinin savunması ’pes’ dedirtti!
Yenge katilinin savunması 'pes' dedirtti!
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Şebnem Köker’in gizemli ölümü
Şebnem Köker’in gizemli ölümü
MHRS randevusunu iptal etmeyene...
MHRS randevusunu iptal etmeyene...
Kibrit kutusundan öyle bir şey yaptı ki!
Kibrit kutusundan öyle bir şey yaptı ki!
Hatay’da feci kaza!
Hatay'da feci kaza!
Daha Fazla Video Göster