22 Aralık 2022, Perşembe
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde tabanca ile intihar etti
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi, Aksaray 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Erhan Sezer boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Sezer, eşiyle tartıştıktan sonra tabanca ile havaya 2 el ateş etti. Ardından silahı kafasına doğrultup tetiğe basan Sezer kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan Sezer'in hayatını kaybettiğini belirlendi.