20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı, gözaltına alınırken sigara içip gazetecilere tepki gösterdi

Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı, gözaltına alınırken sigara içip gazetecilere tepki gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 08:59
Adana’da boşanma aşamasında olan bir kişi, karısının kaldığı babasının evini bastı. Bu sırada saldırıya uğrayan kadın KADES’i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı.
KADES ihbarıyla kurtuldu!
KADES ihbarıyla kurtuldu!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bolu’da yoğun kar! TIR geçişlerine izin verilmiyor
Bolu’da yoğun kar! TIR geçişlerine izin verilmiyor
İstanbul’da sokak köpeği dehşeti! İş adamına böyle saldırdılar
İstanbul'da sokak köpeği dehşeti! İş adamına böyle saldırdılar
Covid-19 nedir hayatımıza ne zaman girdi, neler yaşandı
Covid-19 nedir hayatımıza ne zaman girdi, neler yaşandı
89 yaşındaki adam gençlere taş çıkarttı
89 yaşındaki adam gençlere taş çıkarttı
Gaziantep’e askeri helikopter
Gaziantep'e askeri helikopter
Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı
Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı
O ilde zincirsiz araçlara trafiğe çıkma yasağı
O ilde zincirsiz araçlara trafiğe çıkma yasağı
İstanbul için kar uyarısı!
İstanbul için kar uyarısı!
Esenyurt’ta doktora bıçakla saldırı! Dehşet anlarında tehditler yumruklar konuştu: Görevimizi yapamıyoruz
Esenyurt’ta doktora bıçakla saldırı! Dehşet anlarında tehditler yumruklar konuştu: Görevimizi yapamıyoruz
Doğu’da tipi ve fırtına!
Doğu'da tipi ve fırtına!
Daha Fazla Video Göster