20 Ocak 2022, Perşembe
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Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı, gözaltına alınırken sigara içip gazetecilere tepki gösterdi
Adana’da boşanma aşamasında olan bir kişi, karısının kaldığı babasının evini bastı. Bu sırada saldırıya uğrayan kadın KADES’i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı.