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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti!

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 01:13
Güncelleme:15.08.2024 01:15
Ankara'nın Mamak ilçesinde, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini otomobilde tabancayla öldüren B.B., aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
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