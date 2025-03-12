13 Mart 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü: 15 yaşındaki kızının 112 çağrısı yürekleri dağladı
Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları’nı tabancayla öldüren Savaş Temirhanoğulları’nın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, çiftin 15 yaşındaki kızının 112’ye yaptığı acil çağrının ses kaydı mahkemede dinletildi. Küçük kızın "Annem çok az nefes alıyor, evde tek başımayım" sözleri salondakileri gözyaşlarına boğdu.