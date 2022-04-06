Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet ağlayarak masayı yumruklayarak isyan etti

Deniz Çelebi, yakın zaman önce boşandığı Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek'in kendisine bıraktığı Beşiktaş'taki şubesinin karşısında yeni bir mekan açmasına isyan etti. Eşinin tepkilerinden sonra sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Çiçek, evliliğinde ve boşanma sürecinden ve yaşadıklarından bahsederken gözyaşları içinde masaya vurarak sitem etti.