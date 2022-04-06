06 Nisan 2022, Çarşamba
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Boşandığı eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şahıs, boşandığı eşinin gece yarısı gittiği evinde bıçakla öldürdü. Ardından da polisi arayarak kendini ihbar ettikten sonra, intihara teşebbüs etti.