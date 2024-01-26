26 Ocak 2024, Cuma
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Boşandığı eşini bıçakladı! Eşini iş çıkışında bekleyen koca, eski karısını ayağından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı
Olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan kadın mesaisi bitiminde hastaneden çıkarak evine gitmek üzere hastane otoparkındaki aracına binmek istedi. Bu sırada önceden otoparka gelerek kısa bir süre önce boşandığı eski eşinin çıkmasını bekleyen adam, kadın arabaya binmeden kolundan tutarak bağırmaya başladı. Boşandığı eşiyle tartışan adam yanında taşıdığı bıçakla kadına saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken eski eşi kadını bacağından ve ayağından bıçakladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın çalıştığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan eski koca sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.