Boşandığı eşi ve kızını öldürdü!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi eski eşi ile kızını öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesinde 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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