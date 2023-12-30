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Boşandığı eşi ve kızını öldürdü!

İHA
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Giriş: 30.12.2023 17:27
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi eski eşi ile kızını öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesinde 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Boşandığı eşi ve kızını öldürdü!
Boşandığı eşi ve kızını öldürdü!
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