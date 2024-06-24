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Boşandığı eşi kabusu yaşattı! İş yerinde yumruklayarak darbetti | O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 17:25
Samsunda bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı iş yerinde fiziksel saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadını iş yerinde çalışan bir garson kurtardı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...
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Eski eşini yumruklayarak darbetti!
Eski eşini yumruklayarak darbetti!
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