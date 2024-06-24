Boşandığı eşi kabusu yaşattı! İş yerinde yumruklayarak darbetti | O anlar kameralara yansıdı

Samsunda bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı iş yerinde fiziksel saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadını iş yerinde çalışan bir garson kurtardı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

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