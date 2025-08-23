Boşa akan suyu belediye seyredince halk değerlendirdi

Ankara Çankaya’daki bir binanın yanındaki istinat duvarından yaklaşık 1 aydır şebeke suyu akıyor. Mahalle sakinleri, belediyeye tepki göstermek amacıyla akan suyun yanına “Belediyenin kaçak suyudur, isteyen yararlanabilir” yazısı astı. Binanın yöneticisi, suyun her geçen gün arttığını ve israf olduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Belediye ekipleri tahlil yapmasına rağmen soruna henüz müdahale edilmedi. Vatandaşlar, arızanın kısa sürede giderilmesini istiyor.

