Boş binanın çatısında kısmi çökme! Park halindeki iki otomobil hasar gördü

İstanbul Esenler'de yaklaşık bir ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan üç katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Park halindeki iki araç zarar gördü. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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