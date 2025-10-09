Boş arazide panik yaratan battaniyeden çöp çıktı

Bolu’da boş bir arazide görülen battaniyenin içinde insan olabileceği şüphesiyle polis alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, battaniyeyi dikkatlice inceledi. Yapılan kontrolde battaniyenin içinden çöp çıktığı belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

