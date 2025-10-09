09 Ekim 2025, Perşembe

Yaşam Videoları Boş arazide panik yaratan battaniyeden çöp çıktı
Giriş: 09.10.2025 16:57
Bolu’da boş bir arazide görülen battaniyenin içinde insan olabileceği şüphesiyle polis alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, battaniyeyi dikkatlice inceledi. Yapılan kontrolde battaniyenin içinden çöp çıktığı belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
