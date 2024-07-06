Boş arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı! Düğün salonunda zarar meydana gelirken yangın 1 saatte söndürüldü

Yangın, Belek Mahallesi, Yunus Emre Caddesinde boş bir arazide meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ve bir düğün salonunun depo kısmına sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 6 itfaiye aracı, 2 arazözün müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler büyük mücadele verdi.

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