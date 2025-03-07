07 Mart 2025, Cuma
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Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul'da (BİST) son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si aynı gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.