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Bornova'da pis koku yayılıyor! Vatandaşlar kokuya karşı mazgalları kilimle kapattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2021 09:40
Güncelleme:01.05.2021 09:54
İzmir'in Bornova ilçesinde kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olan çevredekiler, kokuyu gidermek için mazgalların üzerini halı ve kilim gibi örtülerle kapattı. Peki, bölgedeki sorun ne? Tam kapanmada vatandaşların yaşadığı çile halen devam ediyor mu? A Haber muhabiri Sefer Ayçe gelişmeleri aktardı.
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