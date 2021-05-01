- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bornova'da pis koku yayılıyor! Vatandaşlar kokuya karşı mazgalları kilimle kapattı
İzmir'in Bornova ilçesinde kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olan çevredekiler, kokuyu gidermek için mazgalların üzerini halı ve kilim gibi örtülerle kapattı. Peki, bölgedeki sorun ne? Tam kapanmada vatandaşların yaşadığı çile halen devam ediyor mu? A Haber muhabiri Sefer Ayçe gelişmeleri aktardı.