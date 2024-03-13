13 Mart 2024, Çarşamba
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Borçlusu alıkoydu kardeşine konum atınca kurtuldu
İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın 20 bin lira borcu olan adam tarafından alıkonuldu. Fırsat bularak kardeşine konum gönderen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.