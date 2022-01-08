08 Ocak 2022, Cumartesi
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Borçlarını ödeyemeyen kuyumcudan akılalmaz plan! Hırsızla iş birliği yaptı
İstanbul Küçükçekmece'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Borçlarını ödeyemeyen kuyumcu, kendinde bir çıkış yolu planladı. Bir hırsızla anlaştı ve kendi dükkanını soydurttu. 700 bin lira değerindeki altınları çaldırdı. Gerçekse, kuyumcunun polise 'dükkanım soyuldu' ihbarı üzerine ortaya çıktı.