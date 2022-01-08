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Borçlarını ödeyemeyen kuyumcudan akılalmaz plan! Hırsızla iş birliği yaptı

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Giriş: 08.01.2022 10:57
İstanbul Küçükçekmece'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Borçlarını ödeyemeyen kuyumcu, kendinde bir çıkış yolu planladı. Bir hırsızla anlaştı ve kendi dükkanını soydurttu. 700 bin lira değerindeki altınları çaldırdı. Gerçekse, kuyumcunun polise 'dükkanım soyuldu' ihbarı üzerine ortaya çıktı.
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