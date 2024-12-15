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Borç krizi aile katliamına dönüştü! Kardeşini vurdu, annesini boğdu

Borç krizi aile katliamına dönüştü! Kardeşini vurdu, annesini boğdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.12.2024 01:38
Güncelleme:15.12.2024 01:39
Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Dünden bu yana Şehriban ve oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca evin penceresinden daireye girdiğinde anne- oğulun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt’un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt’un ise tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne- oğulun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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Borç krizi aile katliamına dönüştü! Kardeşini vurdu, annesini boğdu
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