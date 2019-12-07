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07.12.2019

Bolu TEM’de bariyerlere çarpan TIR şarampole yuvarlandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan demir yüklü TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan demir yüklü TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Yumrukaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 50 metre boyunca bariyerleri parçalayarak ilerleyen TIR şarampole devrildi.

Büyük bir gürültüyle panik halinde evlerinden çıkan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen demir yüklü TIR'dan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkmayı başardı.

Şarampole devrilen TIR'ı ve çevreye yayılan demirleri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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