25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu’nun "Kızılderili Reisi" son yolculuğuna uğurlandı
Bolu’nun Kızılderili Reisi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’nun "Kızılderili Reisi" son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 18:25
Kızılderili kültürünü Bolu’da yaşatan ve doğanın korunmasına yönelik açıklamalarıyla hem kentte hem de Türkiye genelinde tanınan Sabahattin Kalaycıoğlu, 10 yıldır beyin hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu. Yaklaşık 10 yıldır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden "Kızılderili Oturan Boğa" lakabıyla tanınan 78 yaşındaki Kalaycıoğlu’num cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedildi. Yaşattığı Kızılderili kültürü ve doğa sevgisiyle tanınan Kalaycıoğlu’nun cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’nun Kızılderili Reisi son yolculuğuna uğurlandı
Edirne otogarında güldüren görüntüler: Başıboş eşek dubayı çaldı
Edirne otogarında güldüren görüntüler: Başıboş eşek dubayı çaldı
Taksici baygınlık geçirdi: Vatandaşlar başından ayrılmadı
Taksici baygınlık geçirdi: Vatandaşlar başından ayrılmadı
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Tekirdağ’da hastaneye gelen inek gülümsetti
Tekirdağ'da hastaneye gelen inek gülümsetti
Susurluk’ta orman yangını başladı
Susurluk'ta orman yangını başladı
Babası sınav çıkışı çiçekle karşılamıştı: Müjdeli haberi telefonla verdi
Babası sınav çıkışı çiçekle karşılamıştı: Müjdeli haberi telefonla verdi
Bolu’nun Kızılderili Reisi son yolculuğuna uğurlandı
Bolu’nun "Kızılderili Reisi" son yolculuğuna uğurlandı
15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar
15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar
Maltepe’de yol verme kavgası kamerada
Maltepe'de yol verme kavgası kamerada
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van’a getirildi
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van'a getirildi
Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor
Balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
Daha Fazla Video Göster