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Bolu’da yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı

Bolu’da yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 19:41
Bolu’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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Yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı
Yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı
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