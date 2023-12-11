Bolu’da yangın paniği! Bir evde çıkan yangın 3 eve sıçradı

Bolu Mudurnu'da bir evde çıkan yangın çevredeki 3 eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çalışması sonuca alevler söndürüldü. Evlerin boş olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN