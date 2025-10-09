09 Ekim 2025, Perşembe

Bolu’da yağmur yağışı etkili oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 17:01
Bolu’da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı kent genelinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye satıcılarına yönelirken, bazı vatandaşlar ise dükkan saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
