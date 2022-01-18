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Bolu'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle bir tır devrildi | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 12:30
Bolu Dağı Geçidi’nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kazalara da neden oluyor. Şu saat itibarıyla durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden havanın notlarını aktardı.
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