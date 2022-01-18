18 Ocak 2022, Salı
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Bolu'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle bir tır devrildi | A Haber olay yerinde
Bolu Dağı Geçidi’nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kazalara da neden oluyor. Şu saat itibarıyla durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden havanın notlarını aktardı.