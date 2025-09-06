06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü
Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü

Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 16:06
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Özellikle şehir merkezindeki bazı bölgelerde sokaklar adeta göle döndü. Yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Ekipler olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü
Ankara’da sokaklar göle döndü!
Ankara'da sokaklar göle döndü!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Daha Fazla Video Göster