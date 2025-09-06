Bolu’da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Özellikle şehir merkezindeki bazı bölgelerde sokaklar adeta göle döndü. Yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Ekipler olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürdü.

