Bolu’da öğretmenlerden oluşan mehter takımı kuruldu

Bolu’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte bulunan okullardaki öğretmenlerden oluşturulan 40 kişilik mehteran takımı kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerden oluşan Türkiye’nin en büyük mehter takımı kurduklarını açıklayarak, “Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk” dedi.

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