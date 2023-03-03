Bolu'da kumar borcu için çocuk kaçırdı! Savunması dehşete düşürdü

Kan donduran olay Bolu'da meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Özarslan kumar borcundan dolayı 7 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdı. 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Özarslan’ın ifadesi ise dehşete düşürdü.