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Bolu'da kumar borcu için çocuk kaçırdı! Savunması dehşete düşürdü

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Giriş: 03.03.2023 14:25
Kan donduran olay Bolu'da meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Özarslan kumar borcundan dolayı 7 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdı. 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Özarslan’ın ifadesi ise dehşete düşürdü.
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