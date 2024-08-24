Bolu'da kaza sonucu ağır bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bolu-Mudurnu kara yolunda yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Köroğlu Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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