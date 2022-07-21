Bolu'da içme suyu paniği! Tedavi gören 36 kişiden 7'si yoğun bakımda

Bolu'nun Yuva Köyü’nde içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 70'i geçti. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 36 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuğun durumu ise ağır. Konuyla ilgili detayları Bolu ve Ankara’da bulunan A Haber ekipleri aktardı.

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