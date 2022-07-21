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Bolu'da içme suyu paniği! Tedavi gören 36 kişiden 7'si yoğun bakımda

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 09:18
Güncelleme:21.07.2022 09:33
Bolu'nun Yuva Köyü’nde içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 70'i geçti. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 36 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuğun durumu ise ağır. Konuyla ilgili detayları Bolu ve Ankara’da bulunan A Haber ekipleri aktardı.
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