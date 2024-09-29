Bolu’da günbatımı karpostallık görüntü oluşturdu!

Bolu’da akşam güneşinin güzelliği izleyenleri mest etti. Yeniçağa Gölü'nde dağların arkasından batan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımı manzarası vatandaşlar tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.

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