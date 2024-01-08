09 Ocak 2024, Salı
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Bolu’da feci kaza! 6 yaralı
Kaza, D-100 kara yolunda Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Uğur Y. yönetimindeki 61 ND 024 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelerek U dönüşü yapmak isteyen Uğur A. idaresindeki 06 DEH 542 plakalı otomobil çapıştı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslara bindirildi. Araç içerisinde sıkışan bir yaralı ise itfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobiller kullanılamaz hale geldi.