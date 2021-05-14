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Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu

İHA
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Giriş: 14.05.2021 15:00
Güncelleme:14.05.2021 15:01
Bolu'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra ormanda yürüyüşe çıkan ve sırra kadem basan 22 yaşındaki Ece E. yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken Ece E., hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp KYK yurduna götürülecek.
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