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Bolu’da arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu! Korona testi pozitif olan genç kız böyle bulundu
Bolu'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra ormanda yürüyüşe çıkan ve sırra kadem basan 22 yaşındaki Ece E. yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken Ece E., hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp KYK yurduna götürülecek.