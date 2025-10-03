Bolu’da anne ayı ve yavrusu korkuyla dağa tırmandı: O anlar kamerada

Bolu’da orman yolunda karşılarına çıkan pikap aracını gören anne ayı ve yavrusu, panikleyerek dik yamaçtan yukarıya tırmandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

