17 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı

Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2025 00:51
Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ahşap eve ve bitişiğinde bulunan samanlığa sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altında aldı. Yangın sebebiyle 1’i konteyner ev olmak üzere 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak küle döndü. Ayrıca, evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
26 yıl geçti, acı hala taze...
26 yıl geçti, acı hala taze...
17 Ağustos’un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda
17 Ağustos'un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda
Bingöl’de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Arkadan çarptığı kamyoneti devirdi: 4 yaralı
Arkadan çarptığı kamyoneti devirdi: 4 yaralı
Balıkesir’de alevler geceyi aydınlattı
Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı
Samsun’da tiner yüklü tır alevlere teslim oldu
Samsun'da tiner yüklü tır alevlere teslim oldu
Bursa İnegöl’de Mısırlı adam evinde ölü bulundu
Bursa İnegöl’de Mısırlı adam evinde ölü bulundu
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi!
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi!
İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi
İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi
Aksaray polisi ormanlık alanlarda teyakkuzda
Aksaray polisi ormanlık alanlarda teyakkuzda
Bursa’da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
İnşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
İnşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
Daha Fazla Video Göster