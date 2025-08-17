Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ahşap eve ve bitişiğinde bulunan samanlığa sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altında aldı. Yangın sebebiyle 1’i konteyner ev olmak üzere 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak küle döndü. Ayrıca, evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

