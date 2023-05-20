20 Mayıs 2023, Cumartesi
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Bolu'da acı olay! Gece kaza yaptı sabah fark edildi
Acı olay dün Bolu'da meydana geldi. Ailesinin geceden bu yana haber alamadığı 55 yaşındaki Semih Kalfa, otomobiliyle kaza yaparak araçtan fırlamış halde boş arazide ölü olarak bulundu.