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Bolu'da acı olay! Gece kaza yaptı sabah fark edildi

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Giriş: 20.05.2023 11:35
Acı olay dün Bolu'da meydana geldi. Ailesinin geceden bu yana haber alamadığı 55 yaşındaki Semih Kalfa, otomobiliyle kaza yaparak araçtan fırlamış halde boş arazide ölü olarak bulundu.
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